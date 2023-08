Colpita con un pugno finisce nel pentolone di acqua bollente | 76enne in ospedale

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra nel cortile di casa a preparare le conserve di pomodori per la propria famiglia, quando è stata aggredita alle spalle da un uomo che l’hacon unal volto facendola finire sulcontenente. Il fatto è accaduto a Sant’Angelo D’Alife, nel Casertano, la vittima è una donna di 76 anni che a causa dell’aggressione è finita all’con una ferita lacero contusa all’arcata sopraccigliare sinistra e ustioni di primo grado in varie parti del corpo. A salvare l’anziana è stata la figlia, che è intervenuta immediatamente, ha prestato i primi soccorsi e ha chiamato i carabinieri e il 118; la donna ha anche fornito indicazioni ai militari sull’identità dell’aggressore, un 44enne del posto, che poco dopo è stato bloccato e ...

