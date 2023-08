Codacons | diffide a Tripadvisor | Google | Subito | Facebook | Ebay | Booking ed Amazon

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)ai big del web. Enorme quantità di recensioni false che alterano il comportamento dei consumatoriai big del web. Quello delle recensioni è un tema sempre più importante e centrale per i consumatori, abituati a fidarsi delle valutazioni degli altri utenti nonostante il rischio di alterazioni: per questo il– per mezzo dell’Osservatorio permanente per la pubblicità dell’Associazione – ha inviato sette.it,per fare chiarezza circa la gestione delle recensioni relative ai prodotti e servizi offerti e per garantire la veridicità delle recensioni degli ...