Clima | Mattarella | ' non ignorare appelli Onu | giustizia sociale e ambientale sono insieme'

(Di venerdì 25 agosto 2023) Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un'altra, grande, e grave evidenza, che comporta responsabilità. L'ambiente, che abbiamo incrinato e impoverito. Non si posglidell'Onu, attraverso le parole, allarmate, del suo Segretario generale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Meeting di Rimini. "La speranza -ha ricordato il Capo dello Stato- è in voi giovani. Avete la coscienza che l'ambiente è parte della nostra vita. Che non ci saràsenza; e viceversa".

Prezioso appello del Presidente Mattarella sul Clima WWF Italia

Rimini, 25 ago. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto al Meeting di Rimini da lunghi e calorosi applausi e slogan di incoraggiamento e sostegno "Forza ..."La stampa, la politica, l’intera cittadinanza dovrebbero mettere in campo una lotta senza quartiere contro quella che lo stesso presidente Mattarella ha definito la crisi più grande" ...