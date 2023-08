Clamoroso Lukaku | non vuole più la Juve e spinge per la Roma

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le ultime sul futuro di Romelu, attaccante belga di proprietà del Chelsea, e grande protagonista sul mercato Secondo quanto riportato dal Telegraph, Romeluavrebbe deciso di smettere di aspettare lantus. Il belga è infatti spazientito dalla lunga attesa e dalle promesse non mantenute da parte del club bianconero. Per questo,avrebbe comunicato al Chelsea la sua intenzione di trasferirsi allain prestito. Dopo Azmoun, la società capitolina sta lavorando infatti all’arrivo di un altro attaccante.

Clamoroso Lukaku: ora il ritorno è di nuovo possibile CalcioMercato.it

