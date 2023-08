Clamoroso Coda | la Samp aspetta i documenti per chiudere | il Genoa non li invia | c’è la Cremonese | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 25 agosto 2023) 2023-08-25 08:52:00 Arrivano conferme: La vicenda Massimosta tenendo banco a Genova su entrambe le sponde, sia quella blucerchiata che su quella rossoblu. Ieri, nel pomeriggio, la trattativa pareva praticamente chiusa: ladoria infatti stavando dalgli ultimi, necessari per le firme e ufficializzare il colpo in attacco. Anche lo stesso Pirlo, in conferenza stampa, si era sbilanciato ammettendo: “So che c’è una trattativa, ma non ne parlo per rispetto”. La fumata bianca, a quel punto, sembrava questione di ore. ATTESA – L’intesa era totale: l’accordo tra Doria e Grifone, sulla base del prestito oneroso, era stato raggiunto. A Corte Lambruschini,sarebbe costato circa un milione, incluso l’ingaggio (da 700mila euro a ...