Circolare prescrizioni FANV Riceviamo e Pubblichiamo il disappunto di un medico

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)anticoagulanti. Ildottor Giuseppe Cacace, MMG del distretto 55 Ercolano ASL NA 3 SUD Non si fermano le polemiche dei medici di medicina generale in merito allasulledegli anticoagulanti. L’attenzione dei medici di famiglia si basa sull’appunto relativo all’8% dei piani terapeutici compilati. Ad esprimere il suoil dottor Giuseppe Cacace – MMG Distretto 55 Ercolano – NA 3 SUD. Lo ha fatto attraverso una lettera aperta inviata in redazione dall’associazione “Medici senza Carriere” cheintegralmente di seguito. La lettera del dottor Cacace All’attenzione del Dott. Ugo Trama, Responsabile Servizio ...