Ciò che davvero deve preoccupare del libro di Vannacci

(Di venerdì 25 agosto 2023) La lettura per eccellenza sotto l’ombrellone, “Il Mondo al Contrario” di Roberto, viene commentata per quel che il generale ha scritto. Ma dovrebbedi più quel che il generale non ha scritto. Non solo gay e immigrati L’alto ufficiale italiano, al centro di una bufera mediatica e politica, è sotto accusa per quel che ha scritto su gay e immigrati, i due temi che paiono essere gli unici che interessano all’opinione pubblica (almeno per la sinistra e per tutta quella gran parte di destra che ne segue l’agenda). I suoi sono pareri ruvidi, ma non necessariamente anticostituzionali. Nel lungodel generale, per altro, leggiamo tantissime altre idee di buon senso: c’è una difesa sperticata della proprietà privata e soprattutto della casa. Un’ottima argomentazione a sostegno della legittima difesa (che è ...