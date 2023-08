Cinema | Sangiuliano e Favino in vetta alla “Power List” | sono i più influenti del 2023

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 25 agosto 2023) Talent con in testa Pierfrancesco, manager con al top il ministro della Cultura Gennaro. Come da tradizione, a pochi giorni dall’avvio della Mostra deldi Venezia, torna la consueta classifica dei manager e dei talent piùdelitaliano. A stilarla le riviste rivolte al mondo delBox Office e Best Movie, rispettivamente guidate da Paolo Sinopoli e Giorgio Viaro. Il focus, lo ricordiamo, è sempre il grande schermo, per questo non vengono considerate performance ed exploit legatiserialità televisiva, alle piattaforme streaming o, come nel caso di Checco Zalone, ai palchi teatrali. LA TOP FIVE DEI TALENT. InPierfrancescoche proprio in questi giorni sarà presente al ...