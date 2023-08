Ladi armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan è "un atto di grave ingerenza negli affari interni della", in violazione del principio della 'Unica' e i tre comunicati congiunti sino - ......Stati Uniti d'America hanno successivamente vietato ladi chip a due società cinesi e, inoltre, hanno pubblicamente impedito ai Paesi alleati di adottare la tecnologia 5G di Huawei in. ...... ma che è diretta conseguenza dell'ultima approvazione degli Stati Uniti alladi un ...tracciamento a infrarossi per i caccia F - 16 e varie attrezzature che hanno irritato ulteriormente la

Cina, vendita di armi Usa a Taiwan è atto di grave ingerenza Agenzia ANSA

La vendita di armi da parte degli Stati Uniti a Taiwan è "un atto di grave ingerenza negli affari interni della Cina", in violazione del principio della 'Unica Cina' e i tre comunicati congiunti sino- ...La Cina apre scuole in Thailandia in collaborazione con i governi locali, per delocalizzare parte della produzione grazie a lavoratori specializzati. Il governo Thailandese promuove importanti sconti ...