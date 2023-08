Cina | Usa | Giappone | Australia e Filippine terminano esercitazioni congiunte

... sono aumentate anche le minacce sul sistema globale, prima tra tutte quella della, in grave ... L'inflazione europea però resta su livelli più elevati rispetto a quella: 5,3 per cento contro il ...... la CFO avrebbe spiegato che " sul lungo periodo, delle restrizioni che proibiscano la vendita delle nostre GPU alla, specie nel settore dei datacenter, risulterebbero in una perdita permanente ...Pechino, 25 ago. - Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine hanno effettuato questa settimana esercitazioni militari congiunte nelle acque del Mar Cinese Meridionale dopo le tensioni con lache hanno fatto seguito al vertice trilaterale tenutosi da Washington, Seul e Tokyo a Camp David. Secondo l'agenzia di stampa Kyodo, alle esercitazioni hanno preso parte una nave della Marina ...

Cina, vendita di armi Usa a Taiwan è atto di grave ingerenza Agenzia ANSA

Pechino, 25 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine hanno effettuato questa settimana esercitazioni militari congiunte nelle acque del Mar Cinese Meridionale ...Tuttavia, pare che ci sia ancora una cosa a preoccupare il Team Verde: stiamo parlando delle sanzioni americane contro la Cina, che potrebbero seriamente minare gli affari del colosso di Santa Clara ...