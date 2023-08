Ciclismo su pista | Mondiali juniores 2023 | tre podi per l’Italia nel day-2 Baima e quartetto dell’inseguimento maschile sugli scudi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Secondo giorno di gare deidisuterminato a Cali, in Colombia, e sul velodromo sudamericano persono arrivate altre medaglie. I quartetti hanno risposto presente, centrando la top-3 nella provaa squadre. Matteo Fiorin, Juan David Sierra, Etienne Grimod e Renato Favero hanno dominato la scena nella Finale per l’oro contro la Germania e si sono confermati i più forti, dopo il metallo pregiato conquistato l’anno passato a Tel Aviv. Sul terzo gradino delo ha concluso il Canada. Argento per le ragazze nella medesima specialità: Federica Venturelli, Valentina Zanzi, Vittoria Grassi e Alice Toniolli, dopo aver concluso le qualifiche con il miglior tempo, si sono dovute arrendere nell’atto conclusivo alla ...

... atleta di alto profilo impegnata nel mondo del. La giovane ciriacese, nelle cui vene ... oggi, venerdì 25 agosto 2023, ha conquistato la medaglia d'oro in occasione dei Mondiali in...... per questo, Beatrice Bertolini ha deciso di salire sul podio anche ai campionati del mondo Under 23 disu. La ciclista calcesana, festeggiata anche dalla propria comunità durante la ...Inizia con il botto l'avventura delle portacolori della Bft Burzoni VO2 Team Pink impegnate in maglia azzurra ai Mondiali Juniores sua Calì (Colombia). Nella prima giornata di gare (che con il fuso orario di sette ore si è conclusa nel cuore della notte italiana), il sodalizio piacentino - che è ben rappresentato con quattro ...

Mondiali jr pista in Colombia, due ori per l’Italia: quartetto maschile e Anita Baima nell’eliminazione La Gazzetta dello Sport

Gli atleti supportati da Continental sono stati costantemente presenti sui podi dei Campionati mondiali di ciclismo UCI 2023 in Scozia, con tredici medaglie vinte su pista, strada e MTB. I “Super ...Ancora il Canavese in primo piano a livello internazionale, questa volta grazie alla giovane Anita Baima, atleta di alto profilo impegnata nel mondo ...