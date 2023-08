Cibo | Testa FdI difende Lollobrigida | “Sua frase estrapolata dal contesto”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 25 agosto 2023) ROMA – “Le dichiarazioni di ieri a Rimini del ministrovanno contestualizzate al discorso che stava facendo, sulle opportunità che hanno le classi meno abbienti in Italia di avere comunque una alimentazione sana rispetto agli Stati Uniti. Era un paragone con gli Usa e non un ragionamento in termini assoluti come è stato fatto passare, estrapolando unadal suo ragionamento. Quello che non capisco è se la sinistra di Eddy Schlein e Giuseppe Conte ci è o ci fa. La mia impressione è che siano spiazzati dal lavoro che ha fatto il ministro dell’Agricoltura nel corso di questi primi mesi del suo mandato, a partire dalle battaglie in Europa a favore del made in Italy nel comparto alimentare e vinicolo”. Lo ha detto Guerino(foto), deputato di Fratelli d’Italia, commentando le frasi suldel ...