Chiara Nasti | la foto dei primi passi di Thiago e lo sfogo contro gli hater | «Di quello che dite non me ne frega niente»

e Zoe Cristofoli lo scelgono in oro giallo (8.800 euro) e lo abbinano al Love . Wanda Nara esagera e ne indossa due versioni con pavé di diamanti: uno costa 53mila euro , l'altro ben ...Per quanto riguarda la sua prima esperienza, fu scelto da Angela(sorella di), ma lontano dai riflettori la relazione durò davvero poco e non mancarono delle polemiche. In merito alla ...Niente può sfuggire all'occhio attento dei followers di Instagram, in particolare a quelli di, che nelle ultime foto pubblicate dalla nota influencer, sono stati attirati da un 'piccolo' dettaglio: una bruciatura sul fianco della giovane mamma. A raccontare il piccolo 'incidente' ...

Chiara Nasti e la bruciatura sul fianco: incidente per Lady Zaccagni Corriere dello Sport

Spesso criticata per esporre Thiago sul suo profilo Instagram, nelle ultime ore la Nasti è finita al centro di un’altra discussione per aver scelto di far stare il bimbo nel girello. Dopo la valanga ...Chiara Nasti, vittima di un gravissimo incidente. La fashion influencer mostra le bruciature su tutto il corpo ...