Chi è il mandante della morte di Prigozhin | Nicolai Lilin | rivelazione sconvolgente

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il jet di Yevgenymentre precipitava ha perso 2.400 metri di quota in meno 30 secondi. Dalle informazioni del servizio Flightradar24, i ricevitori hanno ottenuto le prime informazioni dall'aereo Embraer affittato dalla compagna Wagner alle 17:46 (ora di Mosca). Alle 18:10 l'aereo aveva raggiunto l'altitudine di crociera. Nove minuti dopo, la velocità verticale dell'aereo ha iniziato a cambiare drasticamente, passando da 30.100 piedi (9,174km) piedi a 19.725 piedi (6012km). L'Embraer Legacy 600 è poi sceso di 2,4 chilometri in meno di 30 secondi, ha mantenuto l'altitudine per qualche altro secondo, quindi ha iniziato a precipitare e si è schiantato sul terreno. L'aereo diè precipitato nei pressi del villaggio di Kuzhenkino, nella regione di Tver, non lontano dalla città di Bologoye e dal lago Valdai, dove si trova la residenza di ...