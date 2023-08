Chi è Giuseppe Brindisi | il conduttore di Zona Bianca e perché si parla di lui

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 25 agosto 2023), nato a Modugno (Bari) il 7 giugno del 1962, è untelevisivo e giornalista, attualmente alla guida del programmae del TG4.è sposato con la collega Annamaria Capozzi e ha una figlia, Benedetta. Nell’agosto 2023, si èto diper una presunta relazione con Cristina Seymandi, rilanciata da alcune testate di gossip e non confermata. Di vero c’è che Seymandi ha affidato ale sue parole, per far chiarezza sulla sua vicenda personale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@giusha ...