Charlene di Monaco | nuova fuga in Svizzera e divorzio imminente da Alberto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 25 agosto 2023)ditorna al centro dei tabloid. La principessa sembra essere sempre più distante dal marito, il principedi, e alcuni segnali danno adito a nuove voci di. Secondo la rivista Voici l'ex nuotatrice olimpica sarebbe tornata ine vedrebbe il marito solo “su appuntamento”, e molto di rado. Dopo la crisi dovuta a motivi di salute che hanno portatoa stare per lunghi periodi nel suo Sudafrica, la situazione sembrava essersi normalizzata. Ma Wittstock, questo il cognome della principessa consorte di Monte Carlo, non si è mai abituata davvero all'ambiente monegasco. Secondo il magazine lei esarebbero da tempo solo “una coppia cerimoniale” insieme solo per motivi legati ai loro impegni ufficiali. ...