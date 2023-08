“Ce crodistu di fâ!” in Frisia la nuova produzione Teatri Stabil Furlan

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 agosto 2023) Al è ferment tal, li che si è daûr a sierâ i ultins detais pe gnove stagjon. In particolâr, tes setemanis che a vignaran il diretôr artistic, Massimo Somaglino, adun cul staff, al sarà impegnât tes provis par preparâ une des novitâts previodudis dal cartelon 2023/2024: “Cedi fâ!”. Il spetacul al sarà une trasposizion pardi une opare par frison, une altre des tantis lenghis minoritariis de Europe, fevelade tai Paîs Bas. Une gnove produzion dal Tsf fate in colaborazion cun Compagnia Pier21 – Looewarden (de Frisie, apont) e cul jutori de Fondazione Bon, de Regjon Autonome Friûl-Vignesie Julie e de Ambassade Olandese in Italie (provincie de Frisie). Propit par lavorâ a chest progjet gnûf e entusiasmant e par che la versione e sedi in linie cul ...