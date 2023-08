CdS – come l’Al-Ahli ha beffato De Laurentiis

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 25 agosto 2023) 2023-08-25 09:35:49 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: INVIATO A CASTEL VOLTURNO – Dodici milioni di euro sono nettamente più invitanti di due milioni e duecentomila euro (e lo saprebbe anche Watson, è elementare) ma quando Gabri Veiga ha scelto di dire sì a quella proposta irragionevole per gli umani e non per, il Napoli aveva speso già tanto, persino oltre il lecito consentito, in (almeno) diciassette giorni di trattativa inutile. Il calcio è cambiato e chi non se ne è ancora accorto rischia di starsene attardato, distante da questa rivoluzione che improvvisamente s’è impadronita del pallone: Gabri Veiga era del Napoli, dettagli s’aggiunge in vicende del genere, lo aveva confermato quel galantuomo di Rafa Benitez in conferenza stampa sabato scorso e lo ha ...