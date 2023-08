Cava de’ Tirreni | nominato il nuovo Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Ciak, si gira! Al MAC Fest - Festival della Musica, dell'Arte e della Cultura di' Tirreni sette crew in gara per "La 48H", videocontest che ha come obiettivo la promozione dello storytelling audiovisivo. Il 2 settembre la premiazione a CasaMAC con il padrino Emanuele ...Il 7 ottobre la CompagniaL'Aquila, Gruppo Emotion, unica realtà di produzione della danza in ... in "Giru Giru", processo creativo per la regia e coreografia di Francesca Lasulle musiche ...Abbiamo a cuore la tua privacy

Cava de' Tirreni, Donato Toriello eletto presidente del Collegio dei ... la Città di Salerno