Catanzaro | il libro omofobo di Vannacci diventa un movimento culturale | al lancio ci sarà un collegamento con il generale

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dale razzista) delRobertoIl mondo al contrario, nascerà un. L’evento dia cui parteciperà intelefonico lo stesso parà, destituito dagli incarichi di vertice dal ministero della Difesa, è previsto per domani – sabato 26 agosto – a Lamezia Terme, a latere di un incontro dal titolo «L’Italia protagonista del Mediterraneo». L’obiettivo di tale iniziativa, che verrà annunciata da un ex militare dell’Esercito in pensione, è quello di «costituire – si legge nel comunicato – un centro di aggregazione del pensiero di tutti coloro che credono nella libertà di espressione, diritto sancito dalla nostra Costituzione». Nella giornata di ieri,ha fatto sapere di ...