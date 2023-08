Castel Volturno | Cerreto FdI | “Lo Stato c’è e risponde”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto‘L”operazione interforze attivata a, che vede coinvolte 230 unità delle forze dell’ordine nel controllo di tutti i numerosi soggetti sottoposti ai domiciliari sul territorio del Comune, è quanto avevamo chiesto al comitato di pubblica sicurezza riunitosi il 7 agosto alla presenza del Ministro Piantedosi. Non solo avortuno ma anche a Mondragone e sul litorale domitio sono stati realizzati specifici servizi ad “alto impatto”. Lo sottolinea in una nota il deputato Marco(FdI). “La presenza massiccia delle Forze dell’ Ordine con relativa attività di controllo testimonia che loc’è ed interviene su un territorio dove, purtroppo, per anni l’illegalità è stata protagonista. La sicurezza è un tema fondamentale per il Governo Meloni e la ...