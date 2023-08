Caso Rubiales | sospeso il presidente della RFEF | arriva l’annuncio

(Di venerdì 25 agosto 2023)la sospensione per ildopo le tante polemiche di questi giorni:Victor Franco,del Consejo Superior de Deportes, ha confermato la sosopensione delLuisdopo ildel bacio che tanto sta facendo discutere in questi giorni. Le sue dichiarazioni. LE PAROLE – «Il signornon è stato all’altezza del compito. Non è stato all’altezza di ciò che i giocatori si aspettavano, né di ciò che il Governo si aspettava, né di ciò che, soprattutto, la società spagnola si aspettava. Non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. Le sue spiegazioni non sono ...

, arriva la sospensione per il presidente della RFEF dopo le tante polemiche di questi giorni: l'annuncio Victor Franco, Presidente del Consejo Superior de Deportes, ha confermato la ...AGI - Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis, ha annunciato a sorpresa che non intende dimettersi per ildel bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso, ma per lui si profila una sospensione cautelare dall'......denuncera' il presidente della Federcalcio spagnola Luisdavanti al Tribunale Amministrativo dello Sport (TAD) con procedura durgenza dopo il no alle dimissioni in seguito aldel bacio ...

Caso Rubiales, ora il numero uno della Federcalcio iberica pensa alle dimissioni TUTTO mercato WEB

MADRID (Spagna) - La vicenda del bacio rubato a una calciatrice sta travolgendo il Presidente federale Luis Rubiales che ha provato nuovamente a giustificarsi. Oggi erano attese le dimissioni da parte ...MADRID, 25 AGO - "Rubiales, agli occhi del governo, della società spagnola e delle stesse campionesse, non è stato all'altezza della situazione, oggi non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare. L'ass ...