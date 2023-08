Caso Rubiales | si dimette il presidente del Comitato femminile della Spagna

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ildi Luistiene banco non solo in, ma in tutto il mondo essendo diventato rapidamente un fatto rilevante e pubblico. Ilfederazione spagnolo ha deciso di non rimettere il suo mandato e di andare avanti dopo i fatti accaduti con la giocatrice Hermoso. Nel frattempo sono arrivate le dimissioni di un’autorità, ossia deldel, Rafael del Amo. Con queste parole Rafeal del Amo ha chiarito le sue dimissioni: “Mi sono appena dimesso dal, che era di mia competenza. Ho salutato tutti. Ho dovuto dire ain faccia che dovevarsi, ma sono stato ...