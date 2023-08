Caso Rubiales | Hermoso | “mi sono sentita vittima di aggressione | non sono stata rispettata”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul, il presidente della Federcalcio spagnola accusato per il bacio adopo la vittoria del Mondiale femminile. Proprio la diretta interessata ha deciso di precisare alcune cose. “Mivulnerabile edi un’, un atto impulsivo e sessista, fuori luogo e senza alcun tipo di consenso da parte mia. Semplicemente non”, ha affermato. La spagnola ha denunciato di aver “subito continue pressioni per rilasciare una dichiarazione che potesse giustificare il gesto. La Rfef ha esercitato pressioni sul mio entourage (famiglia, amici, colleghi…) affinche’ fornissi una testimonianza che aveva ...

Caso Rubiales, avviato iter sospensione RaiNews

Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato a sorpresa che non intende dimettersi per il caso del bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso. "Non m ..."