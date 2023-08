Caso Rubiales | dura difesa dell’agenzia di Jenni Hermoso | «Basta abusi!»

20.30, avviato iter sospensione Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo (CSD) avvia la procedura di sospensione per Luis, il presidente della Federcalcio spagnola al centro di ......Luis ManuelBéjar en la Final de la Copa del Mundo. 'Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún...Il presidente della Federcalcio spagnola Luisha annunciato a sorpresa che non intende dimettersi per ildel bacio 'rubato' alla calciatrice della nazionale Jenni Hermoso . 'Non mi dimetterò, non mi dimetterò', ha scandito nel suo ...

Caso Rubiales, avviato iter sospensione RaiNews

Il caso, che da giorni alimenta un acceso dibattito anche a livello ... al Tribunale amministrativo dello sport per grave e cattiva condotta nei confronti di Rubiales. “Se il tribunale lo riterrà ...La nota, pubblicata dal sindacato dei calciatori Futpro, riporta anche una secca smentita da parte di Hermoso, in risposta alla difesa di Rubiales che oggi ha definito “consensuale” il bacio scambiato ...