Casi di Covid in Italia | +96% in una settimana | ma i decessi sono in calo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sulla crescita incide il basso numero di tamponi effettuato nei giorni di ferragosto, che viene presa come paragone. Il tasso di positività è comunque in salita del 40%

in aumento: Gli esperti: "nuovo vaccino in autunno contro le forme gravi" Simit (Società malattie infettive): "Il richiamo servirà a evitare morti e forme gravi" Vaia aggiunge che '...Sono 11.606 i nuovidi- 19 registrati in Italia dal 17 al 23 agosto, quasi il doppio rispetto alla settimana precedente. Si confermano in calo di decessi, 44 contro i 56 della rilevazione precedente. Questo ...Di: Redazione Sardegna Live Roma, 25 ago. - Continuano a crescere idi- 19 nel mondo. Negli ultimi 28 giorni (dal 24 luglio al 20 agosto) sono stati registrati circa 1,5 milioni di nuovi contagi, in aumento del 63%, e oltre 2.000 decessi, che si confermano ...

Bassetti su aumento casi Covid: Non è finita, ma ridicolo che si parli ancora solo di questo virus Fanpage.it

1' di lettura Fano 25/08/2023 - Netto incremento nell'ultima settimana dei nuovi contagi da Covid registrati nelle Marche. Sono infatti 342 i nuovi casi di positività rilevati, contro i 155 della sett ...Il Covid continua a essere monitorato dalla cabina di regia, che evidenzia "il persistere di bassi livelli di incidenza dell'infezione, sia pure con un lieve aumento dei nuovi casi". Lo ha detto il di ...