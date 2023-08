Case popolari | tornano gli abusivi | il Comune allerta la Prefettura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti «Superare l’emergenza abitativa è una priorità di questa amministrazione che dal momento del suo insediamento ha lavorato alacremente per garantire i diritti dei legittimi assegnatari ad avere un alloggio pubblico. Non tollereremo atti che andranno in direzione ostinata e contraria rispetto alle assegnazioni regolari. Per questo chiederò un tavolo inper procedere agli sgomberi degli alloggi comunali occupati abusivamente e garantire il sacrosanto diritto ad avere una casa a quei cittadini che, nel rispetto delle regole e delle procedure, attendono da anni una sistemazione dignitosa». Così il sindaco di Avellino Gianluca Festa interviene rispetto agli ultimi fatti di cronaca che hanno registrato due occupazioni abusive perpetrate in 48 ore in due diversi stabili di via Acciani nel quartiere di Quattrograna. Le occupazioni abusive ...