Carlos Santana e il folle discorso transfobico ad un concerto | “Siete donne o uomini!”

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo il generale che considera i gay non normali, ci mancava il musicista che vomita discorsi transfobici ai suoi spettacoli. NBC, Variety, Billboard, Rolling Stone, in USA tutti i principali media di intrattenimento si stanno occupando delle assurde dichiarazioni cheha fatto ad un suo recente. Il chitarrista messicano ha blaterato di come la divinità in cui crede ci crei uomini onel grembo materno e del modo in cui chissà quali agenti esterni ci facciano credere che potremmo essere “diversi”. “Quando Dio ha creato me e te, prima che uscissimo dal grembo materno, tu sai chi sei e cosa sei. Più tardi, quando ne esci, vedi le cose e inizi a credere che potresti essere qualcosa di diverso che ti suona bene, ma sai che non è giusto. Perché una donna è una donna e un uomo è un uomo e basta. ...