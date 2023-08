Carlo Calenda sbianchetta la Schlein | «Per me il campo largo mai è esistito e mai esisterà»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 25 agosto 2023) «Ilper me non è maie nonmai»., agli “Incontri del principe”, ribadisce la posizione di Azione. «Non posso governare con i Cinquestelle, non ci ho mai governato in vita mia, non ci posso governare, non condivido niente di quello che dicono. Ritengo che dove hanno governato hanno fatto disastri. Per me ilnon è mai».: distante da M5S e Pd ma coordinati «Io non mi sento vicino a Conte e ai 5 Stelle, sono distante anni luce dalla», ha aggiunto. «Ma se ci sono cose su cui possiamo lavorare insieme, per il confronto sul merito, noi ci siamo. Ci siamo coordinati bene sul salario minimo e lo farò anche ...