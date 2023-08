L'ex tecnico della Roma Campione d'Italia Fabioha commentato a "Calciomercato - l'originale" su Sky Sport il possibile arrivo in maglia giallorossa dell'attaccante belga Lukaku : " Romelu è straordinario, sarebbe un colpo eccezionale. ...Fabiosi avvicina ai giornalisti e dice: 'È stato il migliore del Parma. Avremmo meritato ... 'Un giorno ero 'matto' " ha raccontato in una suaindimenticabile - e sono andato tre volte a ...E poi, ovviamente, l'abbiamo conosciuto durante la pandemia quando - al netto di unasul "... per i viaggi in barca allo scoglio di Boccadasse e per gli elogi di Fabio, più che per i ...

Capello e la frase su Lukaku alla Roma: "Fortissimo ma toglierebbe spazio a Belotti" Corriere dello Sport

L'ex tecnico della Roma Campione d'Italia Fabio Capello ha commentato a "Calciomercato - l'originale" su Sky Sport il possibile arrivo in maglia giallorossa dell'attaccante belga Lukaku: "Romelu è ...Il contratto con De Laurentiis, la sua vita post scudetto. Le frasi celebri, le polemiche e la clausola (Corriere della Sera) Luciano Spalletti è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana ...