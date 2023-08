(Di venerdì 25 agosto 2023) Ihanno fatto perdere la testa alle vip. E’ già da tempo che in molte scelgono di accorciare la chioma a una lunghezza compresa tra il mento e le spalle, ma mai come quest’anno si registra un così alto tasso di bob. Del resto è unpratico e allo stesso tempo elegante, e soprattutto molto versatile. Da anni lo sfoggia Federica Pellegrini per la praticità in vasca, l’ha voluto provare anche Annalisa, sebbene provvisoriamente con una parrucca, per il video della hit estiva “Mon Amour”. Lunghezza, variazioni sul tema Oriana MarzoliIloffre la possibilità di infinite variazioni sul tema. Oriana Marzoli, appena uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”, ha detto addio alla lunga chioma e ha scelto unpari che arriva all’altezza del ...

di questa lunghezza, poi, ci permettono di giocare con diversi finish e acconciature per un daily look o per un appuntamento importante. Che sia un, un pixie medio o un lob, poco ...... fatevi consigliare per cercare di capire, in base al vostro viso, se è meglio un taglio super corto, unlungo, uno paro o uno scalato. Infine, per quanto riguarda iricci, anch'...... fatevi consigliare per cercare di capire, in base al vostro viso, se è meglio un taglio super corto, unlungo, uno paro o uno scalato. Infine, per quanto riguarda iricci, anch'...

Capelli a caschetto, il taglio che conquista le vip Lookdavip

