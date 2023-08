CANTO LIBERO | 27 agosto a Lignano Sabbiadoro concerto tributo a Battisti e Mogol

(Di venerdì 25 agosto 2023) Domenica 27, in occasione dell’anniversario degli 80 anni di Lucio, all’Arena Alpe Adria diandrà in scena il– omaggio alle canzoni di, quarto appuntamento della rassegna Nottinarena.Biglietti in online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Inizioore 21:00.è un grande spettacolo che celebra il periodo d’oro della storica accoppiata. Lo spettacolo, a partire dal 2016, ha alle spalle numerosi tour nei più importanti teatri italiani, praticamente sempre tutti sold out e questa ...

La decisione del nostro anti - eroe sta in una citazione della Bhagavadgita,del Divino: '... non certodal fardello della guerra dopo la prima fabbricazione dell'arma di distruzione di ...Nel temposi dedica all'attività di studioso, scrittore e conferenziere. Tra i saggi che ha ... Fiorella Di Luca , nata a Sanremo dove ha iniziato lo studio del pianoforte e dellirico, ha ...A lanciare il rumor è un "Candela flash" riportato dal sito Dagospia , che parla di un ritorno di Anna Pettinelli ad Amici come professoressa di: "'Amici' come prima. Nel talent show di Maria ...

Canti Libero, Cortonantiquaria omaggia Lucio Battisti e Mogol LA NAZIONE

Maria De Filippi sarebbe pronta a riaccogliere la conduttrice al posto di Arisa: Todaro confermato a sorpresa, la situazione cattedre del talent show ...La stagione televisiva sta per iniziare e l’attenzione è tutta concentrata su uno dei talent show più amati in Italia: Amici di Maria De Filippi. E, come ogni edizione, le sorprese non mancano. Sebben ...