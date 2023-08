Canoa velocità | Mondiali Duisburg 2023 | settimo nel C1 200 Mattia Alfonsi | nono nel K1 500 Tommaso Freschi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nella prima sessione dedicata interamente alle finali, a, in Germania, sede deidi, l’Italia ottiene piazzamenti di rincalzo nelle specialità non olimpiche nelle quali aveva centrato l’ultimo atto, colposto nel C1 200 maschile ed ilnel K1 500 maschile. Assegnati i primi pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024: come già noto al termine delle semifinali, l’Italia resta a mani vuote nel K4 500, sia al maschile che al femminile, e nel C1 200 femminile. Maggiori soddisfazioni giungono dalla para, dove l’Italia, dopo l’oro ottenuto al termine della sessione mattutina nella specialità non paralimpica del VL1 200 femminile, centra la medaglia di bronzo nel KL2 200 maschile con Federico Mancarella, il ...

Non un buon pomeriggio per l'Italia ai Mondiali didi Duisburg, in Germania: tutti gli azzurri impegnati nelle semifinali, infatti, non riescono a qualificarsi per le finali A delle rispettive specialità. Nel K1 femminile sulla distanza ...Si sono aperti oggi in Germania i Mondiali 2023 die l'Italia ha già conquistato importanti risultati. Sono infatti sei gli equipaggi tricolore ad aver raggiunto la semifinale a caccia dei pass olimpici e paralimpici per i Giochi di ...L'appuntamento più importante della stagione internazionale dellaandrà in scena da domani a domenica 27 agosto a Duisburg, in Germania, con i Campionati del mondo validi come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Circa mille atleti da ...