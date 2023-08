Canoa velocità | i K4 fuori dalla finale dei Mondiali | addio Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non ci sono gioie per l’Italia neppure nella seconda sessione dedicata alle semifinali a Duisburg, in Germania, sede dei2023 di: le 3 barche azzurre impegnate nella ricerca dei pass olimpici nelle specialità inserite nel programma dei Giochi di Parigi 2024, non riescono a centrare l’ultimo atto. L’Italia, nel complesso non è inA in nessuna delle sette specialità in cui sono state già delineate finora le Nazioni che lotteranno per le carte olimpiche. Domani pomeriggio toccherà a C2 500 maschile, K2 500 femminile e K2 500 maschile, dove l’Italia sarà presente nelle semifinali di tutte e tre le specialità olimpiche. Quella odierna era l’unica occasione per qualificare le ammiraglie a Parigi 2024: sebbene ci siano 10 pass in palio nel K4 500, sia al maschile che al femminile, infatti, in ...