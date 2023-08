Cannabis | Magi | ' da governo follia proibizionista | 12mila posti lavoro a rischio'

Da settembre dunque, con buona pace di tutti quei 12mila commercianti dilight - sottolinea- l'olio a base di Cbd sarà equiparato ai farmaci e come tale sarà venduto solo ed ...Da settembre dunque, con buona pace di tutti quei 12mila commercianti dilight - sottolinea- l'olio a base di Cbd sarà equiparato ai farmaci e come tale sarà venduto solo ed ...In realtà in casa dem dall'arrivo di Elly Schlein laè stata tirata in ballo più volte, la ... La pasionaria svizzera ha anche sottoscritto la proposta del segretario di +Europa Riccardo...

Cannabis: Magi, 'da governo follia proibizionista, 12mila posti lavoro ... La Nuova Sardegna

Agenzia Roma, 25 ago. “Un governo davvero stupefacente. Nonostante il fallimento del proibizionismo sulla cannabis sia ormai acclarato e sempre più Paesi decidono di legalizzare, in Italia l’esecutivo ...Eppure, la Cannabis possiede proprietà terapeutiche e non può essere inclusa tra le sostanze dannose. Questa è la posizione ufficiale della Commissione droghe delle Nazioni Unite (Cnd), la quale ha ri ...