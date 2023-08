Canale di Panama limita passaggio navi a causa della siccità

L'accesso aldi, passaggio per le navi mercantili tra l'Atlantico e il Pacifico, sarà ridotto per un anno a causa della mancanza di pioggia, conseguenza del cambiamento climatico e del fenomeno El ...Di Jeffrey Epstein, delle foto di Biden in spiaggia, deldi, e dell'uccisione di Al Baghdadi. Come in uno stand up di Jerry Seinfeld, ha cianciato per diversi minuti su quanto sia ...La siccità sta creando un ingorgo delle navi neldi: secondo le autorità locali, sono almeno 134 le imbarcazioni in attesa di potervi transitare. Il- che collega gli oceani Pacifico e Atlantico e dal quale ogni anno passano tra ...

Il Canale di Panama è senz'acqua: ferme 200 navi Avvenire

Roma, 25 ago. (askanews) – L’accesso al Canale di Panama, passaggio per le navi mercantili tra l’Atlantico e il Pacifico, sarà ridotto per un anno a causa della mancanza di pioggia, conseguenza del ...Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale ...