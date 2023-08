Camorra | catturato il boss latitante Luigi Cacciapuoti | tradito da un cagnolino

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una caccia all?uomo durata mesi, conclusa poche ore fa in una sontuosa villa con piscina. Siamo a pochi passi dal litorale di Giugliano in Campania, nella frazione di Varcaturo. E?...

'Proseguono, in Italia e all'estero, gli arresti di pericolosi latitanti, frutto delle capacità operative e dell'impegno delle donne e degli uomini delle Forze dell'ordine, al lavoro ogni giorno, nei ...... bambini compresi, rifugiatosi in Argentina e mai. O centinaia di ufficiali del III Reich ... liberato dalle BR dopo una trattativa fra Stato, terroristi ein barba ai principi ai ...... guidati da Ciro Re, che sono intervenuti quando si trovava a tavola in un noto ristorante in via Borbonica e lo hanno. Del Prete, che deve scontare una pena detentiva di alcuni anni, è ...

Camorra, catturato il ras di Villaricca: era latitante da tempo NapoliToday

“Proseguono, in Italia e all’estero, gli arresti di pericolosi latitanti, frutto delle capacità operative e dell’impegno delle donne e degli uomini delle Forze dell’ordine, al lavoro ogni giorno, nei ...Il racket è ancora una delle principali fonti di guadagno per le organizzazioni camorristiche. Taglieggiare imprenditori e commercianti dietro la minaccia, esplicita o semplicemente velata, ...