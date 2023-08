Camorra | boss latitante tradito dal barboncino | in manette Luigi Cacciapuoti

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 agosto 2023) La latitanza del64enne, a capo del clan egemone a Villaricca, nel Napoletano, era cominciata a febbraio scorso ed è finita poche ore fa in una villa con piscina non molto lontana, a Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, grosso centro tra Napoli e Caserta.dovrà scontare 15 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso. I militari lo hanno cercato a lungo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia napoletana. Grazie a indagini tradizionali e tecniche, al monitoraggio dei social e dei movimenti finanziari sono riusciti a circoscrivere l’area dove il 64enne era verosimilmente nascosto. Così hanno battuto ogni possibile pista, setacciando palmo a palmo tutta l’area di Varcatauro. Questo fino al giorno in cui un cagnolino ha suggerito il suo nascondiglio. Un cane bianco, un ...