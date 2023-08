Camion perde carico in autostrada | lunghe code in direzione Napoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco prima delle ore 13:00, sulla A16– Canosa, nel tratto compreso tra Vallata e Grottaminarda in, è avvenuto un incidente autonomo all'altezza del km 92.4, nel quale un mezzo pesante ha disperso ilsulla carreggiata. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente nel tratto interessato il traffico transita su una corsia e si registrano 7 km di coda in. A chi è diretto verso, si consiglia di uscire a Candela, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare ina Grottaminarda.