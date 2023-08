Calendario Mondiali ginnastica ritmica 2023 oggi | orari 25 agosto | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 agosto 2023)venerdì 25va in scena la terza giornata deidi. A Valencia (Spagna) prosegue la rassegna iridata e in pedana scenderanno le squadre, impegnate nel concorso generale (unicapresente anche alle Olimpiadi). Le ragazze si esibiranno nei due canonici esercizi: cinque cerchi e tre nastri/due clavette, al termine verrà assegnato il titolo all-around, conosceremo le tre squadre che saliranno sul podio e sapremo anche quali Nazioni staccheranno il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. In questa, infatti, verranno messi in palio cinque pass per i Giochi. Li conquisteranno le formazioni meglio piazzate a esclusione di Bulgaria, Israele e Spagna, già ammesse alla prossima rassegna iridata in virtù dei ...