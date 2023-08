(Di venerdì 25 agosto 2023)25, si terrà a Budapest, in Ungheria, la settima giornata deidileggera: nella sessione mattutina non ci sarannoin, mentre nella sessione pomeridiana gli azzurri saranno protagonisti in tre gare. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 10.00 E ALLE 18.30 Presenza azzurra nella finale del salto triplo femminile con Dariya Derkach ed Ottavia Cestonaro, nelle semifinali degli 800 metri femminili con Eloisa Coiro e nelle batterie delle staffette 4×100 metri, sia al maschile che al femminile. La diretta tv della sessione mattutina sarà disponibile su Rai Sport HD, Sky Sport Arena ed Eurosport 1 HD, mentre quella della sessione serale sarà disponibile su Rai 2 ...

ILDEL TORNEO VENERDI 25 AGOSTO Angola vs Italia (ore 10:00) Finlandia vs Australia (ore ...30) Finale (ore 14:40) IDI BASKET SU SKY SPORT Tutto pronto per la fase finale della ...... un trionfo per la Spagna e per tutto il movimentoin Spagna, il trionfo e il dramma di ... La FIFA non ha fornito alcunper una decisione nei confronti di Rubiales. I giudici ...Riad, con il progetto Vision 2030, punta a diventare una delle capitalidello sport, e che ... le Next Gen saranno il primo evento ufficialmente compreso nelAtp, anche se ...

Calendario Mondiali atletica 2023 oggi: orari venerdì 25 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Lampi isolati e qualche brutta notizia per l’Italia dell’atletica dopo la quinta giornata dei Mondiali Budapest 2023 al National Athletics Centre. Risultati magri soprattutto dai 200 maschili con la p ...Ultimo giorno di competizioni a Baku, Capitale dell'Azerbaijan che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di tiro a volo. Dopo l'oro della gara a squadre femminile, l'argento di que ...