Caldo | oggi 19 città da bollino rosso | domani 18 e domenica 8

AGI -e domani il grandemetterà a dura prova la resistenza dell'Italia ma da domenica ci sarà un drastico calo delle temperature e nelle città si tornerà a respirare. Stando all'ultimo ...Ad agosto milioni di italiani si sono riversati in spiaggia per godersi il mare e il. Fare il bagno è una consuetudine ma la notizia che sta circolando nelle ultime ore, legata ad un alga tossica sta preoccupando non poco. Si chiama Ostreopsis ed è un'alga tossica che provoca ...... fenomeno nazionale legato alla tragica stagione dei condoni, cheattanagliano l'isola e che, ... Qui ad esempio la battaglia alla plastica è iniziata molto prima che il tema diventasse tema...

Meteo Italia, oggi caldo: ciclone Poppea porta pioggia da lunedì Adnkronos

Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Ci saranno tremila tifosi in trasferta Con la Salernitana erano pochi quelli che volevano aiutare, non erano tanti a volere aiutare la squadra. Se tutti questi vengono ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...