Caldo implacabile | Quando finirà l' ondata torrida? Expertise e previsioni su come cambierà il meteo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma - L'Italia è ancora stretta nella morsa delintenso e dell'afa che sembra non dare tregua. Mafinalmente arriverà il sollievo? Al momento, 17 città sono segnate dal bollino rosso, che segnala il pericolo, e il numero aumenterà a 19 domani. Tuttavia, il panorama sta per mutare radicalmente: un ciclone proveniente dal nord Europa sembra pronto a portare un cambiamento nelle temperature e nelle condizioni atmosferiche. Gli esperti del settore dele della climatologia analizzano i dati e offrono prospettive sulle modifiche imminenti. L'attualedi calore, che ha costretto molte città a bollini di rischio elevato, sembra destinata a subire un arresto. Da sabato, il ciclone in arrivo dovrebbe innescare un graduale declino delle temperature. Inoltre, l'allerta massima per le ondate di calore ...