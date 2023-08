Calciomercato Roma | Mourinho | “Lukaku? In arrivo un attaccante”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il centravanti belga può sbarcare in giallorosso, il tecnico portoghese glissa Romelualla. Il sogno diventa realtà? José, per ora, glissa davanti alle ultimissime voci e news che danno la società giallorossa vicina al centravanti belga del Chelsea. I londinesi hanno aperto al prestito dell’trentenne che potrebbe sbarcare a. “Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare diche è un giocatore del Chelsea ancora. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che sarebbe arrivato un altro”, dicealla vigilia del match di campionato in programma domani sul campo del Verona. “Così mi fa felice se è un giocatore di qualità: Azmoun, Belotti e un altro. Io sono tranquillo e aspetto. ...

