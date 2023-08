Calciomercato Roma | dirigenza in volo verso Londra per Lukaku | aereo monitorato da oltre 3000 persone

Commenta per primo Lukaku sembra diretto a, Berardi appare più vicino al Sassuolo. E Morata resiste in coda per continuare a sognare il terzo capitolo della sua vita in bianconero. Con la Juve che prima deve sempre sbloccare una cessione, ...Dopo il pari dell'Olimpico acciuffato nel finale, ladi Mourinho è in pole a 1,90, sul Verona (4,50) corsaro a Empoli. Chiudono il programma della seconda giornata l'Atalanta (1,72) di Gasperini ...Alle 20:45 il piatto si fa più ricco con Milan - Torino e Verona -. I giallorossi possono contare di nuovo su Dybala e Pellegrini, ma il Bentegodi non è un campo facile e la prima vittoria in ...

(Adnkronos) – Romelu Lukaku a un passo dalla Roma, i giallorossi volano a Londra per chiudere la trattativa con il Chelsea e mettere a segno il colpo del calciomercato 2023. Nella mattina di oggi, ...Sono ore decisive per il passaggio di Romelu Lukaku alla Roma. Questa mattina dopo la notizia rimbalzata da Londra che il Chelsea ha aperto al prestito di Lukaku, i dirigenti giallorossi sono partiti ...