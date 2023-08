Calciomercato | ribaltone Vlahovic | lo prendono per 60 MLN

(Di venerdì 25 agosto 2023) Non solo Chiesa, in questi ultimi giorni dila Juventus rischia di perdere. Una squadra è pronta a mettere sul tavolo 60 milioni di euro. Saranno giorni importanti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Romelu Lukaku monopolizza l'attenzione anche negli ultimi giorni di mercato, ennesimoche coinvolge la JuventusLa lunga telenovela di mercato relativa a Romelu Lukaku non ha ...-... che ha definito questo come il 'più folle di sempre. Non come fuochi d'artificio, ma come colpi di scena ne abbiamo viste di tutte'. Dal caso Samardzic alproprio relativo a ...Gabri Veiga © LaPresse -.itCi sono infatti conferme sul blitz da parte dell'Al Ahli, che sarebbe pronto a pagare la clausola al Celta Vigo e a offrire un maxi ingaggio al giovane ...

Calciomercato: ribaltone Zapata, firma con i bianconeri Calcio mercato web

Non solo Chiesa, in questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus rischia di perdere Vlahovic. Una squadra è pronta a mettere sul tavolo 60 milioni di euro.L'estate che lo ha portato ad appendere gli scarpini al chiodo non finisce qui per Gigi Buffon, pronto ad una nuova avventura in Nazionale ...