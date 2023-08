Calciomercato Napoli | uno svincolato per la difesa Trovato il piano B per il centrocampo un argentino

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo la delusione Gabri Veiga, in casail presidente delAurelio De Laurentiis è al lavoro per rinforzare la squadra. Secondo quanto rivelato da Luca Cerchione, gli azzurri potrebbero fare un colpo a sorpresa acquistando il difensore Jerome Boateng, il quale è attualmente: “Il, come di consueto, oltre alle operazioni di L'articolo