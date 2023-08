Calciomercato | le ultime | Beto cambia maglia | ex Milan alla Fiorentina

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ultimi giorni caldissimi sul frontee trattative in Serie A sempre più calde. Ad una settimana dal gong della sessione estiva altri due calciatori sono pronti are. La 2ª giornata del massimo torneo italiano è ormai alle porte e una squadra in grande spolvero si è dimostrata la, reduce dbella vittoria sul campo del Genoa. Proprio il club viola ha chiuso nelleore un innesto a sorpresa per il centrocampo. E’ ai dettagli l’operazione per l’arrivo in viola di Aster Vranckx, exe di proprietà del Wolfsburg. L’intesa è stata raggiunta per una cifra di circa 7 milioni di euro. E’ un centrocampista centrale molto duttile e in grado di giocare diversi ruoli della mediana. Foto di Ettote Griffoni / AnsaE’ finita ...

Giornata importante per il futuro dell'attaccante belga. Dopo l'apertura da parte del Chelsea al prestito, la Roma è entrata ufficialmente in gioco per arrivare all'ex Inter. Ryan Friedkin e Tiago ...Nelleore c'è stata un'accelerata, probabilmente decisiva, nell'operazione: per arrivare ... FOTOGALLERY %s Foto rimanentiSepe alla Lazio, Cambiaghi e Kovalenko all'Empoli Doppia ...PRIMA SI CEDE - Dopo Barrenechea, nelleore si sono intensificati i contatti col Frosinone per la cessione in prestito anche di due attaccanti in cerca di minutaggio come Kaio Jorge , ...

Lukaku più vicino alla Roma: le news in diretta Sky Sport

Torna in Serie A in questo calciomercato dopo aver già vestito la maglia del Milan in Italia. Che sgarbo al Diavolo!