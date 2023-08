Calciomercato Bari | si lavora per Puscas

(Di venerdì 25 agosto 2023) Negli scorsi anni Georgeera stato al centro delle trattative di mercato di diversi club. Poi alla fine se lo era assicurato il Genoa ma con il grifone non è riuscito pienamente a brillare. Così ilha cominciato a farci più di un pensiero e ora si è deciso per riportarlo in Puglia. Proprio di lui i galletti stanno parlando in questi giorni con il Genoa. Ecco dunque quali sono le ultime novità suldel, si cerca l’accordo per(Credit foto – Ufficio stampa)Trattative avanzate trae Genoa per portare in biancorosso George, anzi riportare dal momento che aveva già vestito la maglia dei galletti nel 2015-16. Dopo l’addio di Cheddira, i pugliesi ...

Commenta per primo Tegola per l'Empoli che perde per infortunio Elia Caprile . Il portiere ex -arrivato in estate per sostituire Vicario si è infrotunato alla caviglia e, come riportato da Pianeta Empoli il danno non è di quelli lievi con un periodo di stop che si prospetta di non meno di ...Ilchiude tra una settimana e il Genoa deve ancora sistemare alcuni elementi sia in uscita sia in entrata. Tra essi c'è Puscas, che è stato chiesto dal. I rossoblù però dovranno ...... oltre allo 'scambio' Correa - Sanchez, ha definito in queste ore l'uscita anche di Eddie Salcedo , rientrato dopo l'ultimo prestito al. La punta classe 2001 andrà in prestito con diritto di ...

Bari, Puscas vicino al ritorno. Allo studio i dettagli del prestito La Gazzetta dello Sport

Obiettivi stagionali, di mercato e la condizione della squadra: l'allenatore ha parlato alla vigilia della seconda giornata di Serie B ...Gli acquisti e le cessioni della sessione estiva del calciomercato 2023. Tutti gli affari ufficiali in Serie A squadra per squadra.