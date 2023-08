Calciomercato | anche a Roma la chiusura della sessione estiva

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Alaufficiale delestivo 2023. Il 31 agosto e 1 settembre 2023 la Capitale vedrà riuniti direttori sportivi, agenti e collaboratori sportivi all’Hotel Hilton Rome Eur La Lama in viale Europa 287, per dar vita agli ultimi acquistiufficiale. Tutto pronto infatti per l’evento ‘Il– International Transfer Market’ organizzato da ADICOSP – Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio Comune di, FIGC, LNPB, Lega PRO oltre che delle FIDS – Federazione Internazionale Direttori Sportivi, Associazioni TFF – The Football Forum, AIAS – Associazione Italiana Avvocati dello Sport e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. “Title sponsor” ...